В мировой прокат выходит фильм "Респект". Как Арета Франклин стала королевой соула и глашатаем феминизма

10 сентября в британский прокат выходит фильм "Респект" - байопик умершей в 2018 году великой американской соул-певицы Ареты Франклин. Свое название фильм получил от одноименной песни "Respect" - не только самой известной в репертуаре певицы, но и заслуженно считающейся музыкальным провозвестником движения феминизма.

Песня

В 1960-е произошли, по меньшей мере, три важнейшие социальные революции: решительнейший поворот в борьбе за гражданские права чернокожего населения, сексуальное раскрепощение и феминизм.

У каждой из этих революций был свой гимн. Борцы за гражданские права маршировали под "We Shall Overcome", символом сексуальной революции стали вызывающе откровенные страстные стоны Сержа Гэйнзбура и Джейн Биркин в их скандальном хите "Je t'aime moi non plus", а музыкальное знамя феминизма гордо несла в своих руках Арета Франклин с песней "Respect".

Все, что я прошу - это немного уважения

Немного уважения, когда ты приходишь домой

R-E-S-P-E-C-T

Пойми, что это значит для меня

R-E-S-P-E-C-T

Иначе ты можешь прийти домой

И увидеть, что там меня нет

В этих простых словах нет ничего громогласно революционного, нет ничего, что ассоциировалось бы с радикальным феминистcким духом. Она всего лишь просит уважения. Просит? Нет, не просит.

"Ярость, страсть и пыл голоса Ареты требовали уважения", - вспоминал много лет спустя в своей автобиографии продюсер записи Джерри Уэкслер. Уэкслер уже тогда был одним из самых авторитетных продюсеров в американском музыкальном бизнесе, за его спиной была работа с Рэем Чарльзом, Бобом Диланом и Уилсоном Пиккетом, а впереди - записи Led Zeppelin и Dire Straits. Именно Уэкслер изобрел термин "ритм-энд-блюз".

25-летняя Арета Франклин - наоборот - пришла в нью-йоркскую студию в День Святого Валентина 14 февраля 1967 года малоизвестной соул-певицей. В детстве и юности она пела в церкви в своем родном Детройте, и до контракта с фирмой Atlantic, где работал Уэкслер, ее профессиональная карьера развивалась медленно и без особого успеха.

Вышедший в конце апреля 1967 года сингл "Respect" несколько недель провел на первом месте в чартс журнала Billboard, прославил ее на всю страну и заработал ей титул "Королевы соул". Но - что гораздо важнее - песня стала гимном и манифестом феминизма и с тех пор обрела статус одной из важнейших записей в истории американской популярной музыки.

В 1968 году она принесла Арете две Грэмми; в 1987-м была включена в Зал славы Грэмми; в 2002-м Библиотека Конгресса включила песню в так называемый Национальный реестр аудиозаписей — список фонограмм, которые Библиотека Конгресса США считает "имеющими культурное, историческое или эстетическое значение". Национальное агентство по поддержке искусств США включило ее в список "Песни века".

Ну а в авторитетнейшем списке "500 самых величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone "Respect" стоит на почетном пятом месте, пропустив вперед лишь "Like a Rolling Stone" Боба Дилана, "Satisfaction" от The Rolling Stones, "Imagine" Джона Леннона и антивоенную "What's Going On" Марвина Гея.