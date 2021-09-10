В мировой прокат выходит фильм "Респект". Как Арета Франклин стала королевой соула и глашатаем феминизма

Реддинг был ошарашен и обескуражен тем, во что превратила его песню Арета Франклин. Выступая в июне 1967 года, в самый разгар популярности ее версии, на знаменитом поп-фестивале в городе Монтерей в Калифорнии, он перед исполнением "Respect" с сожалением признался: "Эта песня теперь уже не моя. Девчонка у меня ее отобрала…"

С Тедом Уайтом Арета Франклин рассталась в 1968 году.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Чтобы лучше понимать контекст тех лет: огромный резонанс, который вызвала песня, был во многом связан с тем, что она пришлась в самый нужный момент, упала на хорошо подготовленную почву.

В 1963 году президент Кеннеди подписал Акт о равной оплате труда, призванный положить конец веками укорененной в Америке разнице в заработной плате мужчин и женщин.

В 1966-м, за год до записи Франклин своей версии "Respect", в Вашингтоне была создана Национальная организация женщин, поставившая своей задачей продвигать идеи феминизма.

Песня стала переломным моментом не только в личной судьбе и карьере Ареты Франклин, но и во всем женском движении.

А тот факт, что написал и первоначально записал ее мужчина, придавало вложенной в нее идее женского раскрепощения еще больше силы и мощи.

Более того, "респект", которого столь настоятельно и настойчиво требовала она своей песней, входил в резонанс и с ширившимся движением за гражданские права чернокожей Америки, и с набиравшим силу голосом противников войны во Вьетнаме.

Песня Франклин - теперь ее безусловно можно так называть, в конце концов, это признал и сам ее автор - стала с тех пор предметом многочисленных книг и научных работ. Но сама Арета не видела в ней ничего экстраординарного.

"Я не считаю, что это было такой уж смелостью. В конце концов, желание уважения - самое естественное человеческое желание. И все мы должны его получать".

Фильм

Фильм "Респект" - не история песни. Это байопик, причем байопик самого традиционного, теперь уже почти забытого формата, прослеживающий жизнь певицы с самого детства до ее триумфа - выступлений на инаугурации президента Обамы в 2009 году и в Белом доме и в Центре Кеннеди в Вашингтоне в 2015-м.

Будущая певица росла в обеспеченной семье баптистского проповедника Кларенса Франклина и с детства пела в церкви, впитывая в себя традиционную афро-американскую музыку госпел - религиозные песнопения и гимны, из которых выросли и джаз, и блюз, и соул, и рок-н-ролл, и даже хип-хоп.

Кларенс Франклин (его играет обладатель "Оскара" Форест Уитейкер) воспитывал Арету и ее пятерых сестер и братьев в строгом религиозном духе. В то же время он был активным деятелям зарождающегося движения афро-американцев за свои права - Мартин Лютер Кинг считал его своим учителем и наставником.

Обостренное чувство социальной и расовой справедливости - такая же, как и музыка, неотъемлемая часть наследия и среды, воспитавших Арету Франклин.

Мы видим сильную женщину, утверждающую свое право и в музыкальном бизнесе, и в отношениях с принципиальным, но склонным к семейной тирании отцом, и в противостоянии мужскому шовинисту, мужу и менеджеру Теду Уайту (его играет Марлон Уэйанс).

Foto: Kadrs no filmas

Арета вслед за отцом и безмерно уважаемым ею Мартином Лютером Кингом вступила на путь гражданского активизма. Она поддерживала арестованную и осужденную Анджелу Дэвис, помогала "Черным пантерам". Однако - характерно - в отличие от тех же "Пантер" в ее ассоциации с афроамериканским социальным и политическим движением не было ни капли расизма.

Мы видим, как она отстаивает право записываться с белыми музыкантами, несмотря на жесткое противостояние мужа-менеджера, настроенного откровенно презрительно по отношению к белым.

Мы видим ее и в тяжелые моменты - отказ от ребенка, отчаянная борьба с алкоголизмом, неоправданная и необоснованная жесткость по отношению к работающим с нею на подпевках сестрам.

Исполнительница главной роли певица и актриса Дженнифер Хадсон боготворит свою героиню. Она начинала как певица и успела даже спеть на одной сцене с Аретой, выступая перед ее концертами на разогреве.

Для Хадсон роль Ареты Франклин - лишь еще одна ступень к широчайшему признанию в американском кино и шоу-бизнесе. У нее за спиной уже есть две премии "Грэмми", а также "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за роль второго плана в фильме "Девушки мечты" об еще одной иконе музыки соул - вокальном трио Supremes.

И хотя до "Оскаров" за 2021 год еще далеко, Дженнифер Хадсон за роль Ареты Франклин уже называют одним из главных претендентов на награду Академии в категории "лучшая женская роль".

Foto: Kadrs no filmas

Музыкальное мастерство и опыт позволили ей справиться со сложнейшей и невероятно ответственной задачей - воспроизвести на экране голос "королевы соул".

В отличие от актрисы-звезды, для режиссера Лисль Томми "Респект" - дебют в полнометражном кино. Она выросла в Южной Африке, где ее отец, школьный учитель, принимал активное участие в борьбе против апартеида. В 1985 году, когда правительство Южной Африки объявило чрезвычайное положение, семья эмигрировала в США.

В Америке она работала главным образом в театре, сначала как актриса, затем как режиссер, делая акцент в своих спектаклях на афроамериканский опыт.

"Искусство дает нам огромную привилегию - исцелять людей, - говорит Лисл Томми. - Все, что я делаю в искусстве, уходит своими корнями в мое детство в разгар апартеида в Южной Африке. Мое искусство - политическое искусство. Искусством я смогла исцелить себя, и этим фильмом я хотела показать, как Арета смогла исцелиться искусством. Главным для меня было дать людям почувствовать глубину Ареты как человека. Во всех наших разговорах с Дженнифер именно это находило наибольший отклик для нас обеих: сложность и глубина характера. И именно это мы хотели перенести на экран".

Спасибо тебе, Арета!

Режиссеру и актрисе во многом удалось выполнить свою задачу - многие моменты фильма на самом деле трогают, хотя, конечно, само развитие сюжета выглядит предсказуемо, а проставленные акценты - прямолинейно. И тем не менее, фильм "Респект" - замечательный памятник великой певице.

"Как никто другой, Арета Франклин в полной мере сумела слить воедино все течения афро-американской музыки: спиричуэл, блюз, ритм-энд-блюз, соул, рок-н-ролл, - говорил о певице президент Барак Обама. - В ее пении трудности и горести людей преобразовывались в нечто полное красоты, жизненной силы и надежды. Она передала всю полноту американского опыта, его взлеты и падения, добро и зло и возможность через примирение достичь приобщения к высшей духовности".

Арета Франклин умерла в августе 2018 года. В эссе ее памяти, опубликованном в британской газете Independent, журналистка Сабина Барр писала: "Каждый раз, оказываясь в ситуации, когда я чувствую, что кто бы то ни было позволяет по отношению ко мне излишние вольности, я повторяю про себя буква за буквой: "R-E-S-P-E-C-T", и это помогает мне вернуть самообладание и уверенность. Спасибо тебе, Арета!"