В Москве скончался российский актер Андрей Мягков

RIA Novosti/Scanpix
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Народный артист РСФСР, наиболее известный по главным ролям в "Иронии судьбы" и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни. По предварительной информации, смерть наступила вследствие сердечной недостаточности.

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Андрея Мягкова нашла без сознания дома его жена Анастасия Вознесенская, передает Telegram-канал Mash. Артист ушел из жизни до приезда врачей. Информацию о кончине звезды советского кино подтвердили ТАСС и в МХТ имени Чехова, где долгие годы служил Мягков.

Официальная причина смерти на данный момент не раскрывается, однако СМИ сообщают, что трагедия могла наступить из-за сердечной недостаточности.

Комментируя уход Мягкова в разговоре с "Газетой.Ru", Инна Чурикова, сыгравшая вместе с ним в фильме "Мать", назвала народного артиста "замечательным актером и человеком".

"Это невозможно, что уходят такие талантливые люди. Мы с ним встречались в раннюю пору нашей жизни. Потом я видела его в фильмах… Ну что можно сказать, когда теряешь такого человека? Это большая утрата для всех, очень жалко. Вы знаете, мне трудно говорить… Я совсем не ожидала такого", — призналась она.

Партнер Мягкова по "Жестокому романсу" Александр Панкратов-Черный подчеркнул, что "особо не был знаком" с актером, однако назвал его "интеллигентнейшим человеком":

Он прекрасный артист, интеллигентнейший человек — таким я его знаю. Очень его любили зрители, всегда сочувствовали его персонажам. Очень обаятельный был человек на экране

В свою очередь артист МХТ имени Чехова Станислав Дужников напомнил, что на работах Мягкова было воспитано не одно поколение: "Только слова печали и скорби. Опять уходит замечательнейший артист, на работах которого воспиталось не одно поколение. И который на протяжении многих лет остается невероятно любимым, популярным артистом. Какая это большая потеря..."

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961-м он окончил Ленинградский химико-технологический институт, после выпуска некоторое время работал на одном из научно-исследовательских предприятий в родном городе, параллельно выступая в кружке самодеятельности.

На одном из любительских спектаклей актера-самоучку заметил педагог Школы-студии МХАТ и, впечатлившись талантом Мягкова, пригласил его в учебное учреждение. В 1965-м начинающий артист выпустился с курса Василия Маркова и устроился в открытый менее чем за десять лет до этого "Современник".

На сцене театра Олега Ефремова Мягков участвовал в таких постановках, как "На дне", "Дядюшкин сон", "Обыкновенная история" и многих других. В 1977-м артист перешел во МХАТ, а после разделения театра в 1987-м остался вместе с Ефремовым в МХТ имени Чехова. На его счету были роли в спектаклях "Три сестры", "Чайка", "Горе от ума" и "Борис Годунов", впоследствии Мягков несколько раз выступил в МХТ и в качестве постановщика, а также преподавал в Школе-студии.

Однако всенародную славу Мягков получил не благодаря театру, а как киноактер.

На большом экране он дебютировал в 1965 году — в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача", где он сыграл гениального молодого стоматолога Чеснокова, способного безболезненно удалять зубы и без всякого наркоза. В той ленте вместе с Мягковым снялась Алиса Фрейндлих, его будущая напарница по "Служебному роману".

Следующая большая роль Мягкова пришлась на экранизацию "Братьев Карамазовых" (1968) за авторством Ивана Пырьева, здесь Мягков исполнил Алешу Карамазова, младшего брата Дмитрия и Ивана. Драма получила один из призов на Московском международном кинофестивале. В 1970-1973 гг. Мягкову довелось несколько раз сыграть исторических личностей: Александра Герцена ("Старый дом"), Аркадия Гайдара ("Серебряные трубы") и Владимира Ленина ("Надежда"). В "Надежде", правда, у него была второстепенная роль — биографическая работа Марка Донского была посвящена не самому Ильичу, а его супруге Надежде Крупской.

В 1975-м Мягков вернулся к роли врача, сыграв Женю Лукашина в культовой трагикомедии Эльдара Рязанова. "Ирония судьбы, или С легким паром!" сразу же стала суперхитом советского кино и принесла своим звездам сумасшедшую известность.

В Москве скончался российский актер Андрей Мягков
Foto: Vida Press

Кстати, в советские годы "Иронию" не крутили в каждые новогодние праздники (как и другие культовые фильмы, все они ограничивались несколькими показами): вплоть до 1991 года мелодраму в промежутке между 31 декабря и 2 января показывали всего пять раз, включая день премьеры. Сам Мягков незадолго до смерти критиковал новообразованную традицию, подчеркивая, что транслировать каждый год по несколько раз один и тот же фильм — "извращение".

В 1976-м актер ненадолго вернулся к экранизациям, сыграв Алексея Турбина в драме по Михаилу Булгакову, а уже в следующем году на экраны вышел второй самый главный хит в карьере Мягкова (и второй завсегдатай российских новогодних праздников) — "Служебный роман".

Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Впоследствии артист также появился в таких советских фильмах, как "Гараж" и "Жестокий романс" Рязанова, "Утренний обход" Аиды Манасаровой, "Послесловие" Марлена Хуциева.

Самой яркой ролью Мягкова уже после распада СССР стало его участие в "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Леонида Гайдая. А вот в современном отечественном кино он практически не снимался — за исключением разве что пары небольших работ, включая сиквел "Иронии судьбы" Тимура Бекмамбетова. С 2011-го у него не было новых ролей вовсе, Мягков открыто критиковал российский кинематограф за отсутствие собственного лица, которое, по его мнению, было во времена Советского Союза, и уподобление Голливуду.

Андрей Мягков, которому гениально удавались с виду больше комедийные (но на самом деле очень драматические) роли "простого советского человека" со всеми его проблемами и радостями, был женат на актрисе Анастасии Вознесенской почти 60 лет. Детей у них не было.

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