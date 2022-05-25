Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Певица Наргиз Закирова была задержана в московском аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, ей грозит депортация обратно в Узбекистан из-за критических высказываний насчет российской военной операции на Украине, сообщил ее адвокат Бахром Исмаилов изданию StarHit.

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Как сообщает "Коммерсант", адвокат получил от правоохранительных органов постановление, согласно которому певице запрещен въезд в РФ до 2072 года.

"У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции",— сказал господин Исмаилов изданию.

Ранее певица допустила ряд оскорбительных высказываний в соцсетях в адрес российских военнослужащих.

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