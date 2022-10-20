В России подсчитали, сколько зарабатывала Алла Пугачева

Гендиректор компании "РУ-Концерт" Евгений Морозов рассказал о том, что гонорары Аллы Пугачевой были самыми высоким среди звезд российской эстрады. Такую информацию публикует Teleprogramma.pro со ссылкой на российские СМИ.

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"У Пугачевой был самый высокий гонорар - более 21 миллиона рублей (350 тысяч долларов) за часовое выступление. Думаю, что у нее есть немалые накопления. Хватит не только детям, но и внукам, и правнукам", - цитирует Евгения Морозова Teleprogramma.pro.

По его словам, даже после прекращения гастрольной деятельности в 2009 году Примадонна осталась одной из самых высокооплачиваемых певиц в России. "Алла Борисовна всегда умела себя преподнести. И умела ценить. Думаю, что сейчас гонорар был бы еще больше, можно купить остров".

Выступления и присутствие на околомузыкальных мероприятиях не были единственными источника дохода певицы. В разные годы она запускала несколько бизнес-проектов. В России до сих пор продаются обувь, шапки, сумки, ремни и зонты и другие аксессуары с ее именем.

Напомним, что Пугачёва покинула Россию сразу после начала спецоперации и некоторое время жила в Израиле. Часть лета семья провела в Латвии, где Пугачева посетила премьеру фильма Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". К началу учебного года певица вернулась с детьми в Москву, где вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте приняла участие в похоронах Михаила Горбачева.

Позже, когда фамилия ее мужа Максима Галкина оказалась в списках иностранных агентов, Алла Борисовна сделала несколько громких заявлений на эту тему и покинула родину. Недавно Рената Литвинова опубликовала ее совместное фото с Земфирой (см. выше), чей концерт проходил в Израиле.

После начала мобилизации в России внук Пугачевой Никита Пресняков также покинул Россию, перейдя пешком границу в Нарве.