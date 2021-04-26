В России возбуждено дело "о пропаганде запрещенных веществ" после проверки интервью Дудя
Foto: Kadrs no video

После проверки интервью блогера и журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ ГУ МВД РФ по городу Москве возбуждено административное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.

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Ранее сообщалось, что сотрудники полиции после обращения "Лиги безопасного интернета" проверили интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ, но о результатах сообщили только авторам обращения.

Волонтеры "Лиги безопасного интернета" обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью блогера Дудя, где они якобы обнаружили пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Организация, ссылаясь на законы, просила принять действенные меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.

Какой именно ролик Дудя "Лига" попросила проверить, Екатерина Мизулина не пояснила. По словам общественницы, она "не увлекается просмотром популярных видеоблогеров" и "старается ограничивать себя от лишней информации", поэтому личного мотива в преследовании журналиста у нее нет. Мизулина также отметила, что ролик Дудя до подачи жалобы не видела, но позже его все-таки посмотрела.

По информации Baza, речь идет об интервью с блогером Ивангаем (Иваном Рудским). Ролик вышел на канале Дудя 18 марта 2021 года. Из выложенного интервью авторы еще до публикации вырезали кусок, в котором Ивангай рассказывал Дудю об опыте употребления наркотиков, отмечает "Секрет фирмы". По признанию блогера, он употреблял марихуану и еще несколько различных психоделиков, при этом считает, что они не слишком отличаются от кофе, никотина и алкоголя. Сам Дудь во всех выпусках, где затрагивается тема запрещенных веществ, отдельно обговаривает и пишет, что "наркотики — зло".

Дудь станет не единственной звездой YouTube, против которой выдвинуты обвинения в пропаганде наркотиков. В середине апреля аналогичное дело завели на рэпера Моргенштерна — его обвинили в том, что его песни провоцируют детей употреблять запрещенные вещества. Поводом для интереса к творчеству артиста со стороны "Лиги безопасного интернета" и Генпрокуратуры стали два клипа, созданные совместно с рэпером Yung Trappa.

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