В семье бывшей тяжелоатлетки Ребеки Кохи произошла трагедия

Муж Ребеки Кохи (ныне Ребека Сальсабил Ибрагим), Моаз Мохаммед Ибрагим, сообщил о смерти своего нерожденного ребенка. Об трагическом событии он рассказал в Instagram.

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Моаз поблагодарил Бога за все и сказал, что его сын Элиас покинул этот мир. Спортсмен попросил бога проявить милосердие, чтобы у них с Ребекой были силы пережить трагедию.

В марте этого года Ребека объявила, что ждет первого ребенка.

Бывшая латвийская тяжелоатлетка Ребекка Коха и метатель дисков из Катара Моаз Мохаммед Ибрагим обручились весной 2020 года. Позже в июле того же года латвийская спортсменка заявила, что решила принять ислам и уйти из профессионального спорта. 9 октября 2020 года пара официально поженилась.