В сети появились билеты на заседание суда с Ефремовым
Foto: Vida Press

На одной из популярных российских торговых площадок в Сети появились билеты на заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает РИА "Новости".

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Пользователь по имени Изабелла, ранее продававший с помощью платформы одежду и спортивный инвентарь, предлагал провести желающих побывать на заседании на "первый ряд" за 500 тысяч рублей (5,6 тыс. евро)

Сейчас объявление удалено.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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