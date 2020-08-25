В сети появились билеты на заседание суда с Ефремовым

На одной из популярных российских торговых площадок в Сети появились билеты на заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает РИА "Новости".

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Пользователь по имени Изабелла, ранее продававший с помощью платформы одежду и спортивный инвентарь, предлагал провести желающих побывать на заседании на "первый ряд" за 500 тысяч рублей (5,6 тыс. евро)

Сейчас объявление удалено.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.