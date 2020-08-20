В Сети снова насмехаются над отношениями Трампа и его жены

Отношения первой леди США Мелании Трамп и ее супруга вновь стали предметом насмешек в соцсетях. Спровоцировала поток острот сама жена Дональда Трампа: в сети стало вирусным видео, на котором она спускается вместе с мужем и сыном по трапу "борта №1" по возвращении из поездки в Нью-Джерси 16 августа. На ролике видно, как президент пытается взять жену за руку, в которой Мелания держит сумку Birkin, но та не дает ему этого сделать, лишь крепче прижимая к себе дорогой аксессуар.

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На фотографиях, сделанных уже после того, как семья спустилась, можно заметить, что Дональд Трамп зашел с другой стороны и уже смог взять за руку супругу — на трапе самолета сделать это было невозможно, поскольку свободной от сумки рукой Мелания Трамп держалась за перила.

Однако для пользователей соцсетей неловкая ситуация стала новым поводом для того, чтобы сделать вывод, что пара находится на грани развода. Ролик опубликовала даже певица Рианна, наложив на него песню со словами «Мне было хорошо самой по себе, вот как это было». А в Twitter начал набирать популярность хэштег #DivorceTrump («Разведись с Трампом»).

Пользователи соцсети быстро оценили ролик, который опубликован под этим хэштегом — он сделан комитетом Meidas Touch, организованным в марте, чтобы не допустить переизбрания Трампа. И создающим пропагандистский видеоконтент. Видео начинается с кадров инаугурации 45 президента США в 2017 году, когда Мелания Трамп улыбается, глядя на мужа, и мгновенно мрачнеет, когда он отворачивается. Вслед за этим американцам объясняют, почему не надо голосовать за нынешнего президента на ноябрьских выборах.

Призыв развестись с Трампом противники президента в соцсети направляют не первой леди, а всей Америке. «Америка, время развестись с Трампом», — призывают обитатели Twitter. Впрочем, в сети высказываются предположения, что после того, как Дональд Трамп уйдет с поста президента США, жена с ним разведется.

Сама Мелания Трамп сейчас подвергается особенно жесткой травле — на фоне того, что избирательная кампания в США входит в решающую фазу (демократы уже провозгласили Джо Байдена официальным кандидатом в президенты).

Поводы для того, чтобы уколоть первую леди США в Twitter, не новы.

Прежде всего, пользователи соцсети намекают на то, что Мелания Трамп на Конвенции Республиканской партии, которая состоится с 24 по 27 августа, выступит с речью, позаимствованной у Мишель Обамы.

Дело в том, что в 2016-м жену Дональда Трампа уличили в плагиате: выступая тогда на конвенции, она повторила слова бывшей первой леди США, сказанные ей на съезде демократов во время избирательной кампании 2008 года. Теперь Twitter наполняют мемы, в которых пользователи изображают Меланию подглядывающей за Мишель Обамой.

При этом обитатели Twitter снова ставят под сомнение деятельность Мелании Трамп до брака — как и четыре года назад, в сети пишут о ее обнаженных съемках и восточноевропейском происхождении, иногда намекая, будто первая леди США зарабатывала секс-услугами. «Давайте смотреть правде в глаза: единственный способ, которым Мелания Трамп может привлечь внимание людей и попытаться конкурировать с Мишель Обамой и Джо Байденом на Республиканской конвенции, это сделать то, что она может лучше всего: снять верх и бессмысленно уставиться в камеру», — пишет, например, пользовательница под ником Дина Релин.

После избирательной кампании 2016 года у пользователей соцсетей появился еще один повод осудить Меланию Трамп. Дело в том, что еще летом прошлого года The New York Times рассказали, что супруги познакомились благодаря Джеффри Эпштейну. Связь с финансистом-педофилом в Twitter, разумеется сочли позорной — и сейчас соцсеть наводняют общие снимки Эпштейна, его соратницы Гилейн Максвелл, Дональда Трампа и Мелании, носившей фамилию Кнаус.

Участившиеся нападки на Меланию Трамп выглядят частью избирательной кампании: в соцсетях первую пару США сейчас регулярно сравнивают с Джо Байденом и его супругой, 69-летней Джилл, в прошлом — учительницей.

В противовес ролику, на котором Мелания Трамп отнимает руку от мужа, ставится трогательное видео с объятиями четы Байденов, а профессия Джилл Байден сравнивается с деятельностью Мелании не в пользу последней. Противники Трампа начали бороться не только за нового президента, но и за новую первую леди. Методы, которыми они пользуются, за четыре года не изменились.