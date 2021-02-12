В США скончался известный джазовый клавишник Чик Кориа

В Америке на 80-м году жизни скончался легендарный пианист и клавишник стиля "фьюжн" Чик Кориа. Как говорится в официальном заявлении на сайте артиста, он умер 9 февраля от редкой формы рака, которая была обнаружена у него недавно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто помогал мне поддерживать яркость музыкального огня. Я надеюсь, что те, кто хочет играть, писать, играть или делать что-то еще, сделают это. Если не для себя, то для всех нас. И дело не только в том, что миру нужно больше художников, это еще и просто весело. И еще я хотел бы поблагодарить моих замечательных друзей-музыкантов, которые были для меня как семья: для меня было благословением и честью учиться и играть со всеми вами", - приводятся на сайте слова музыканта. Семья Чика попросила "уважать ее частную жизнь" в дни утраты.

Пианист и композитор Чик Кориа считается одним из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира. Пианино он начал осваивать с четырех лет, а слушать предпочитал таких исполнителей, как Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Бад Пауэлл, Лестер Янг. Большое влияние на него оказали также произведения Бетховена и Моцарта.

В 1968 году Кориа стал одним из лучших пианистов в составе коллектива Майлза Дэвиса и принимал участие в записи его классического альбома "Bitches Brew". Впоследствии он создал собственный ансамбль Return To Forever, в числе участников которого были виртуозный гитарист Эл ди Меола и бас-гитарист Стэнли Кларк, и выпустил множество сольных альбомов, где играл не только на фортепиано, но и выступал как электроклавишник с оригинальным и узнаваемым стилем исполнения.

Среди музыкантов, принимавших участие в записях и выступлениях с ним, были известный пианист Херби Хэнкок, вибрафонист Гэри Бертон, бас-гитарист и контрабасист Джон Патитуччи, ударник Стив Гэдд, гитарист Джон Маклафлин, вокалисты Эл Джерро и Бобби Макферрин и многие другие. Кориа был номинирован более чем на 50 премий "Грэмми", 23 из которых был удостоен: последнюю из своих наград он получил в прошлом году за альбом "Antidote". В 2001 году, еще при жизни музыканта, в его честь была переименована улица Честнат-стрит в Бостоне.