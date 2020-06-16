Актеры театра "Современник" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение актера Михаила Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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"Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" - Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра", — заявили в "Современнике".

В пресс-службе театра также выразили соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Актеры надеются, что у его родных хватит сил и мужества, чтобы перенести утрату.

"Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", — добавили в учреждении.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.