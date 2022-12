В трейлере сериала Netflix о Гарри и Меган нашли дезинформацию

На трейлер к долгожданному документальному сериалу принца Гарри и его супруги Меган резко обрушились критики. Британские СМИ нашли в нем несколько моментов, которые посчитали грубыми нарушениями журналистских стандартов и примерами неоправданной манипуляции фотоизображениями.

На этой неделе на стриминговом сервисе Netflix выходит документальный сериал о герцоге и герцогине Сассекских, в котором пара рассказывает свою версию событий, приведших к их отдалению от британской королевской семьи.

Сериал создан при участии их собственной продюсерской компании Archewell. Первые три серии появятся на Netflix в четверг 8 декабря, а еще три - 15 декабря.

"Когда ставки настолько высоки, не лучше ли услышать нашу историю от нас?", - говорит Меган в первом коротком трейлере сериала, появившемся в конце прошлой недели.

"Никто не знает всей правды. Мы знаем всю правду", - вторит ей Гарри в новом, более подробном трейлере, который вышел в понедельник. Именно этот ролик успел наделать много шума.

В этом трейлере один за другим мелькают фотоснимки и отрывки видео, иллюстрирующие, как резко изменился нарратив британских таблоидов по отношению к Меган после свадьбы, и как параллельно с этим разрасталась неприязнь к ней в обществе.

На этих изображениях запечатлены моменты из жизни пары в первые годы их брака, и невооруженным глазом довольно трудно уловить на них какие-либо вызывающие вопросы детали.

Но журналисты британских газет изучили трейлер подробно и отметили пять моментов, которые посчитали не соответствующими журналистским стандартам.

Компании Netflix и Archewell не комментировали обвинения.

Вот пять моментов из трейлера, о которых идет речь:

Прямо перед тем, как принц Гарри говорит "Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью", в трейлере появляется фотография большой группы фотографов с телеобъективами.

Газета Sun заметила, что этот конкретный снимок был сделан на премьере фильма о Гарри Поттере за пять лет до знакомства Гарри и Меган.

Эта фотография появляется первой в результатах поиска на сайте фотобанка Alamy, если ввести слово "папарацци". В описании снимка на сайте говорится, что он был сделан 7 июля 2011 года на премьере фильма "Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2".

"Конечно, это не значит, что за принцем Гарри и Меган никогда не охотились толпы папарацци - мы прекрасно знаем, что им пришлось нелегко из-за вмешательства прессы в их личную жизнь", - отмечает журнал Cosmopolitan.

"Но выбор именно этого конкретного снимка не помогает фактически отобразить те реальные моменты времени, когда Сассексы переживали из-за прессы", - добавляют авторы журнала.

Во втором трейлере также есть видеоклип с папарацци, судя по его содержанию, призванный проиллюстрировать, как пару преследовала пресса.

В этом клипе человек с камерой за кем-то бежит, а незадолго до его появления в трейлере принц Гарри говорит о том, каким страданиям подвергаются женщины, попадающие в королевскую семью через замужество, и как он не хочет, чтобы "история повторилась еще раз", видимо, вспоминая обстоятельства смерти своей матери, принцессы Дианы.

Журналисты Sky News и газет заметили, что использованные кадры с бегущим папарацци были сняты в прошлом году у здания суда в городке Кроули, куда приехала на оглашение своего приговора за вождение в нетрезвом виде фотомодель и звезда реалити-шоу Кейти Прайс.

Аналитики отмечают, что изображение в кадре было зеркально отражено по горизонтали. В реальности фотографы смотрели справа налево, а в трейлере они смотрят вправо.

Фотографии с места инцидента у здания суда можно найти в фотобанке Getty Images, на них видны фотографы в той же одежде.

В другом отрывке второго трейлера есть клипы с репортерами, фотографами и операторами, которые будто бы преследуют пару.

Несколько газет, включая Daily Mirror и Daily Mail, заметили, что эти кадры были сняты в Нью-Йорке у здания, в котором проживал бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн.

Журналисты присутствовали там, чтобы запечатлеть момент, когда Коэн выходит из дома и отправляется отбывать срок в тюрьму за финансовые преступления и обман Конгресса.

Похожие кадры с той же группой журналистов можно также найти в фотобанке Getty Images.

This photograph used by @Netflix and Harry and Meghan to suggest intrusion by the press is a complete travesty. It was taken from a accredited pool at Archbishop Tutu’s residence in Cape Town. Only 3 people were in the accredited position. H & M agreed the position. I was there. pic.twitter.com/nvjznlloLF