В трусах на пилоне. Сын Наташи Королевой и Тарзана пошел по стопам отца

19-летний Архип Глушко - сын певицы Наташи Королевой и исполнителя стриптиза Сергея Глушко (Тарзан) - всерьез увлекся профессией своего отца.

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Несколько лет назад Архип мечтал стать востоковедом и даже поступил на факультет японоведения в Высшей школе экономики. Одновременно он пытался начать певческую карьеру под сценическим именем Грек, а сейчас делает успехи на пилоне, пишет "Комсомольская правда".

К танцам на шесте его привлекла девушка, с которой молодой человек встречается уже несколько месяцев. Она сама работает в этом жанре под псевдонимом Мелисса Фокс. Ну и, как известно, исполнением эротических танцев зарабатывает отец Архипа - есть у кого поучиться.

Тренируются сын Королевой и его избранница вместе, а в социальных сетях они публикуют фото и видео своих достижений.

Правда, многие подписчики Архипа в Instagram не одобряют его выбор, а советуют найти себе более серьезную профессию.