В Вильянди начали установку памятнику Яаку Йоале

Утром 29 декабря в парке на улице Пости в Вильянди начали работы по установке монумента эстонскому эстрадному певцу Яаку Йоале. Вызвавший полемику в обществе памятник авторства скульптора Мати Кармина откроют 31 декабря, сообщает во вторник rus.err.ee.

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Изготовило памятник НКО Meie Viljandi, которое получило на это от городских властей 50 000 евро. Против установки памятника выступил Союз скульпторов Эстонии, который посчитал, художественный конкурс был слишком коротким.

В декабре более пятисот жителей Вильянди присоединились к народной инициативе о прекращении строительства памятника. Власти города Вильянди не согласилось с этим и решили оставить в силе принятое решение о строительстве запланированного памятника.