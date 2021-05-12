В возрасте 106 лет умер старейший актер в мире

На 107-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд. Он работал с Чарли Чаплином, Альфредом Хичкоком и считался старейшим действующим актером в мире.

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Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Уже в девять лет он выступал на сцене "Меркьюри-театра" в постановках Орсона Уэллса. В труппу на тот момент входили Джозеф Коттон и Агнес Мурхед, в 1941 году Уэллс снял их в своем фильме "Гражданин Кейн".

Незадолго до этого Уэллс пригласил его на одну из ролей в фильме "Сердце тьмы", но этот проект так и не был реализован. Режиссер предложил всем членам съемочной команды остаться в Голливуде на несколько недель, но Ллойд уехал в Нью-Йорк работать на радио.

"Я уехал, а те, кто остался, сняли "Гражданина Кейна". Я всегда жалел об этом", — вспоминал актер.

Позже Ллойд вернулся в Голливуд. Он снимался у Альфреда Хичкока в "Диверсанте", у французского режиссера Жана Ренуара в "Южанине", у Чарли Чаплина в трагикомедии "Огни рампы", работал ассистентом оператора и дружил с актером Джоном Гарфилдом.

Именно из-за тесного общения с Гарфилдом Ллойд попал в голливудский "черных список" времен борьбы с коммунизмом и на какое-то время лишился работы. Комиссия Палаты представителей США по антиамериканской деятельности (HUAC) выяснила, что в 17 лет Гарфилд присутствовал на комсомольском собрании. За это ему грозило пять лет тюрьмы. Ллойд присутствовал на слушаниях по делу друга и сам пал под подозрения в связях с коммунистами.

В 1957 году карьеру Ллойда спас Хичкок, предложивший ему участие сразу в нескольких своих проектах. В интервью Los Angeles Times актер признавался, что представители HUAC пытались переубедить режиссера. Но тот не отступил.

"Они говорили ему: "Ллойд — проблемный актер. Вас могут ждать неприятности", — отметил Ллойд. — Но Хичкок сказал всего три слова: "Я хочу его!"

Вскоре артист стал исполнительным продюсером сериала "Час Альфреда Хичкока". Над этим проектом он проработал два года.

Последней совместной работой Хичкока и Ллойда мог стать шпионский триллер "Короткая ночь". В 1978 году режиссер всерьез заинтересовался сценарием о британском шпионе, который сотрудничал с СССР, но его здоровье резко ухудшилось, и фильм так и не был снят. В апреле 1980 года Хичкок скончался.

В фильмографии Ллойда более 60 работ. Он также был режиссером и сам поставил около двадцати фильмов и сериалов. Последними работами, в которых снимался Ллойд, стали сериал "Американская семейка" и комедия "Девушка без комплексов", вышедшая в 2015 году. Сам актер признавался, что содержание последней его "несколько смущало".

Друг Ллойда, продюсер Дин Харгрув, рассказывал, что последняя треть жизни актера была лучшей — он участвовал во множестве голливудских ретроспектив и мероприятий. Ллойд дважды номинировался на премию "Эмми" и был удостоен почетной награды Венецианского кинофестиваля.

В последние годы Ллойда регулярно включали в списки самых возрастных действующих актеров. К его столетию в 2014 году городской совет Лос-Анджелеса объявил 8 ноября (день рождения актера) "Днем Нормана Ллойда". Сам Ллойд часто говорил, что его секрет долгой жизни в том, чтобы избегать неприятных людей.