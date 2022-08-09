В возрасте 84 лет умер знаменитый японский модельер Иссей Мияке
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Основатель одноименного модного бренда японский модельер Иссей Мияке, известный своим смелым стилем и парфюмами, скончался в возрасте 84 лет, сообщает BBC.

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Модельер с мировым именем ушел из жизни 5 августа после тяжелой болезни - он страдал гепатоцеллюлярной карциномой. Мияке родился в Хиросиме 22 апреля 1938 года, а в возрасте семи лет стал свидетелем ядерной бомбардировки города.

Конструированием одежды Мияке увлекся в 1970 году, основав собственную студию дизайна в Токио. В начале 80-х он начал представлять свою одежду в Париже, поражая аудиторию концептуализмом, идущим вразрез с модными тенденциями того времени.

Благодаря своему новаторскому стилю Мияке создал глобальный модный бренд, в том числе разработал знаменитые черные водолазки для Стива Джобса.

Мияке стал также одним из самых известных японских производителей парфюмерии.

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