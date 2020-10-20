Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова Сергея Бондарчука. Ей было 93 года. Ее смерть подтвердила PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян.

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Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927 года. Она окончила истфак МГУ по специальности искусствоведение, играла в студенческом театре. Затем она окончила Школу-студию МХАТ, курс Александра Карева.

В кино она дебютировала в 1955 году в роли Дездемоны в картине Сергея Юткевича "Отелло". Всего она снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Известны ее роли в лентах "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Тридцать три", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Война и мир", "Зигзаг удачи". Последней ее работой стала роль в детективе Ольги Беляевой "Опасные каникулы" 2016 года.

С Сергеем Бондарчуком она познакомилась, когда еще училась в Школе-студии МХАТ. В 1959 году они поженились, у них родилось двое детей - Елена Бондарчук и Федор Бондарчук.

Ирина Скобцева была кавалеров ордена Дружбы, ордена Почета и лауреатом почетного приза Кинотавра "за трепетность таланта и чарующую женственность" (2018 год).

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Интерфакс

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Интерфакс
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