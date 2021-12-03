В возрасте 93 лет умерла российская актриса Нина Ургант
Foto: Kadrs no video

Умерла российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.

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Народная артистка РСФСР скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге. В 2014 году она заявила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. Свою первую большую роль в кино она получила в 1964 году, когда снялась в ленте Игоря Таланкина "Вступление".

Среди других известных картин с участием Нины Ургант — "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина", "Сыновья уходят в бой", "Премия" и "Укротительница тигров". В 2008 году актриса сыграла в картине "Азиат" и больше не снималась в кино.

Нина Ургант была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой телеведущего Ивана Урганта. Она трижды была замужем. Ее отношения с последним мужем, артистом балета и писателем Кириллом Ласкари, продлились семь лет.

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