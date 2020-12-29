В возрасте 98 лет из жизни ушел французский модельер Пьер Карден

Скончался французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден. Ему было 98 лет. Об этом сообщает AFP.

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По данным агентства, Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа.

"День большой печали для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет. Великий кутюрье, которым он был, прожил столетие, оставив Францию и весь мир с уникальным художественным наследием в моде, но не только", — говорится в заявлении его семьи.

Пьер Карден родился в 1922 году. Начинал карьеру как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.

Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодёжи и детей.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. Был исключён из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге "Прентан" — однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для "Битлз".