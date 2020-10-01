Вахтанг Кикабидзе пошел в политику
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе выдвинут на выборы в парламент Грузии, сообщает РИА Новости.

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Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выдвинула Кикабидзе в составе списка оппозиционной партии "Единое национальное движение". Члены партии представили в центральную избирательную комиссию необходимые документы.

"Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба (Вахтанг — прим. ред.) Кикабидзе", — уточнила член партии Тина Бокучава. Выборы в парламент Грузии должны состояться 31 октября.

Ранее Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о восприятии президента России Владимира Путина. "Во всех странах во главе стоят необычные люди. И все зависит от их мозгов — как они смотрят на жизнь, на нашу маленькую планету, как они должны себя вести. Все зависит от них. И все должно предъявляться им", — отметил артист.

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Lenta.ru

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