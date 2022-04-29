Вайкуле против Симоньян. Лайма заступилась за Максима Галкина
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA/F64

Латвийская певица Лайма Вайкуле после начала войны в Украине стала редко появляться в соцсетях, но не смогла не ответить на нападки главреда Russia Today Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина.

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Цитаты из выступления Симоньян на одном из федеральных телеканалов России широко разошлись в СМИ и соцсетях. Там она назвала Галкина мразью, а также заявила, что он лицемерно "женился на пожилой женщине".

На слова Симоньян отреагировала российская телеведущая, юрист и общественный деятель Катя Гордон. "Когда ты от нашего имени что-то говоришь, нам стыдно", - сказала она в своем видеообращении к главреду RT.

Аллу Пугачеву и ее супруга поддержала и Лайма Вайкуле, опубликовавшая пост в соцсетях. "Не вижу возможности промолчать, - написала она. - Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. (...) Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? (...) Вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу".

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A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

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