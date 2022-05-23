Валерий Меладзе решил бросить шоу-бизнес и уйти в науку
Foto: Sputnik/Scanpix

Заслуженный артист России Валерий Меладзе рассказал о желании вернуться к своей изначальной профессиональной деятельности - заняться наукой. Об этом исполнитель написал в своем Instagram.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру, и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды", - написал певец. "Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу", - добавил он.

По его словам, форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах потеряли свое значение.

"Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям", – подытожил артист.

Решение Меладзе уйти из шоу-бизнеса вызвало неоднозначную реакцию его поклонников.

Многие поддержали решение артиста: "Правильно, потому что шоу бизнес — это помойка"; "Достойный оказался человек". Но некоторые сомневаются, что 56-летний музыкант сможет освежить забытые знания. "А что же ему еще делать остается... Хорошо, если не забыл свою науку за столько лет", — пишут подписчики.

Многие фанаты "провожают" певца шутками.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?