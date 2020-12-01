Валерию затравили за короткое платье и чулки в сетку
Foto: Instagram.com/valeriya/

Певицу Валерию затравили из-за фотографии в коротком платье и чулках, когда артистка опубликовала фото со съемок нового клипа в соцсетях.

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В подписи к посту поп-звезда пожаловалась на то, что работать ей пришлось в "совершенно спартанских" условиях, а переодевалась для съемок она прямо в машине.

Интернет-пользователей рассердил рассказ Валерии о тяжелой работе, комментаторы предложили ей примерить "робу шахтера, металлурга или защитный костюм врача". Не все подписчики певицы оценили ее внешний вид: "сплошной разврат", "вульгарно выглядит". Другие же отметили, что Валерия находится в прекрасной форме.

В ответ на травлю исполнительница сопроводила свой пост цитатами комментаторов в виде хештегов: #выжемать, #чайнешешнадцать, #чемстаршетемменьшеодежды и #сплошнойразврат.

Ранее артистка с мужем Иосифом Пригожиным сделали несколько заявлений, связанных с падением заработков. Они пожаловались, что стали меньше зарабатывать из-за пандемийных ограничений. Но супругов не остановило это от поездки на отдых в Дубай. Тогда же Сергей Шнуров высмеял коллег по цеху в очередном стихотворении.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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