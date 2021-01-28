Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ

Народного артиста СССР Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что состояние 87-летнего актера резко ухудшилось, при этом за последние дни ему сделали четыре теста на коронавирус, показавшие отрицательный результат. Лановой находится в больнице с начала января.

8 января сообщалось, что Лановой пошел на поправку.

Лановой и и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом 2 января. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста. У него обнаружили 5-процентное поражение легких и поставили диагноз пневмония.