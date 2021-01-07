Вдова Хью Хефнера чуть не умерла из-за пластической операции
Foto: Privātais arhīvs

Кристел Хефнер - вдова основателя Playboy Хью Хефнера рассказала об осложнениях из-за пластической операции, чуть не стоивших ей жизни.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

34-летняя модель только сейчас стала чувствовать себя относительно нормально после перенесенной в октябре прошлого года операции по пересадке жира. По словам Кристел, Вселенная уже дважды преподнесла ей урок о губительном пристрастии к изменениям внешности, и на этот раз она его все же усвоила.

Впервые с последствиями пластики она столкнулась несколько лет назад, когда выяснилось, что импланты в груди отравляют ее организм, и избавилась от них. Однако в октябре прошлого года ей захотелоь скорректировать форму бюста, но уже с использованием собственных жировых тканей. Во время операции у Кристел возникло обильное кровотечение, угрожающее жизни.

"Я потеряла половину крови, оказалась в больнице, и мне сделали переливание. С тех пор я постепенно прихожу в себя и только теперь могу сказать, что я наконец-то в порядке", — говорит она.

Модель отмечает, что впредь будет выступать за естественную красоту. Она также добавила, что считает современную культуру ловушкой для женщин, которые готовы на все, лишь бы соответствовать популярным идеалам, пропагандируемым киноиндустрией, рекламой и социальными сетями. "Юное поколение стремится выглядеть ненастоящими людьми, считая идеальной внешность, которая недостижима без многочисленных фильтров, косметики и денег", - говорит Кристел Хефнер.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Playboy Хью Хефнер
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса