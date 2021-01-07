Вдова Хью Хефнера чуть не умерла из-за пластической операции

Кристел Хефнер - вдова основателя Playboy Хью Хефнера рассказала об осложнениях из-за пластической операции, чуть не стоивших ей жизни.

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34-летняя модель только сейчас стала чувствовать себя относительно нормально после перенесенной в октябре прошлого года операции по пересадке жира. По словам Кристел, Вселенная уже дважды преподнесла ей урок о губительном пристрастии к изменениям внешности, и на этот раз она его все же усвоила.

Впервые с последствиями пластики она столкнулась несколько лет назад, когда выяснилось, что импланты в груди отравляют ее организм, и избавилась от них. Однако в октябре прошлого года ей захотелоь скорректировать форму бюста, но уже с использованием собственных жировых тканей. Во время операции у Кристел возникло обильное кровотечение, угрожающее жизни.

"Я потеряла половину крови, оказалась в больнице, и мне сделали переливание. С тех пор я постепенно прихожу в себя и только теперь могу сказать, что я наконец-то в порядке", — говорит она.

Модель отмечает, что впредь будет выступать за естественную красоту. Она также добавила, что считает современную культуру ловушкой для женщин, которые готовы на все, лишь бы соответствовать популярным идеалам, пропагандируемым киноиндустрией, рекламой и социальными сетями. "Юное поколение стремится выглядеть ненастоящими людьми, считая идеальной внешность, которая недостижима без многочисленных фильтров, косметики и денег", - говорит Кристел Хефнер.