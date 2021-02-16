Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о тайном ребенке певца

Вдова эстрадного певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире программы "Ты не поверишь" впервые рассказала о тайном приемном сыне.

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"Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын", — поделилась супруга артиста.

Она также рассказала, что муж изменял ей, однако она прощала его. "Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить, обожать, не критиковать, не спорить, не ссориться", — сказала Нелли Кобзон.

5 февраля сообщалось, что сын Нелли Кобзон Андрей начнет продавать вино под брендом "Вдова Кобзона". Вдова исполнителя заявила, что не видит в этом "ничего такого". По ее словам, сын уже подал заявку на регистрацию товарного знака.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой его матери.