Вдова Караченцова рассказала об угрозе голодной смерти
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Вдова актера Николая Караченцова, 72-летняя заслуженная артистка России Людмила Поргина заявила об угрозе голодной смерти.

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В эфире телеканала ТВЦ Поргина сообщила, что вынуждена жить, сдавая недвижимость, "а так бы давно умерла от голода". Пенсия Поргиной со всеми надбавками составляет около 53 тысяч рублей (580 евро).

В октябре 2020 года Поргина предположила, что смогла бы путешествовать по Европе, получай она высокую пенсию. "150 тысяч (1,6 тыс. евро) — это нормально. С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу", — объяснила Поргина. Актриса посетовала на то, что получает прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей (330 евро): "Что делать, если у нас страна такая".

Поргина выступала в театре "Ленком" с 1973 по 2010 год. Она участвовала во всех самых знаменитых постановках театра.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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