Вдова Михаила Круга раскрыла его последние слова перед смертью

Эстрадная певица Ирина Круг, вдова шансонье Михаила Круга, рассказала о последних словах мужа в эфире программы "Судьба человека".

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По словам жены покойного, певец держался стойко после того, как получил ранения от преступников. Никто из его семьи не мог предположить, что скоро его не станет. Перед отъездом в больницу Круг успел обратиться к супруге.

"Последнее, что он мне сказал... "Ирочка". Всегда называл по имени и отчеству — Иринка Викторовна, — а тут "Ирочка". Это было последнее его слово", — поделилась вдова артиста в интервью. Она вспомнила, что позже Круг еще шутил с врачами. Когда его брили перед операцией, певец смеялся, что станет некрасивым.

Михаил Круг был застрелен в своем доме в Твери в июле 2002 года. Он получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу. Исполнитель умер, так как не перенес наркоза. На тот момент ему было 40 лет.