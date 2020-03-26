На фоне новостей о продолжении пандемии коронавируса, участились сообщения о смертях звезд, вызванных осложнениями болезни. Только за последние несколько суток стало известно о шести смертях известных музыкантов и артистов.

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О знаменитостях, ставших жертвами болезни, рассказывает "Газета.Ru".

Одна из самых узнаваемых актрис итальянского кино 1950-х годов Лючия Бозе умерла в возрасте 89 лет в испанском городе Бриева 23 марта из-за осложнения пневмонии, вызванного коронавирусной инфекцией. ""Дорогие друзья… моя мама Лючия Бозе только что скончалась. Она отправилась в лучшее место на земле", — написал в Instagram сын актрисы, певец Мигель Бозе.

Лючия Бозе родилась в Милане в 1931 году, она сделала себе имя как актриса благодаря сотрудничеству с классиками послевоенного итальянского кино. В 1950 году с ее участием вышли фильмы "Нет мира под оливами" Джузеппе де Сантиса и "Хроника одной любви" Микеланджело Антониони. Вскоре она появится в их фильмах "Рим, 11 часов" и "Дама без камелий". Бозе также снималась у Хуана Антонио Бардема, Луиса Бунюэля и Федерико Феллини.

Семья ливерпульской музыкальной легенды Сая Такера сообщила о его смерти в возрасте 76 лет в Королевском госпитале Ливерпуля после госпитализации с коронавирусом. Врачи назвали отягчающими факторами для здоровья музыканта возраст, диабет и проблемы с сердцем. Его родственники в публичном обращении попросили всех поклонников музыканта беречь окружающих и соблюдать рекомендации по ограничению распространения вируса.

Такер родился в Ливерпуле в 1943 году, он выступал на местных площадках в 1960-х в составе групп "Earl Preston's Tempest Tornadoes" и "Cy Tucker & The Friars", играл на одной сцене с The Beatles. Более 60 лет он выступал в городских клубах и пабах.

Джазовый пианист Майк Лонго умер в Нью-Йорке через три дня после своего 81-го дня рождения, 21 марта, из-за вызванных коронавирусом осложнений. О смерти музыканта сообщила его жена.

Лонго родился в Цинцинатти в 1939 году. В начале 1960-х он учился в школе классика джаза Оскара Питерсона. Профессионально начал выступать в составе коллектива Джулиана "Кэннонболла" Эддерли. Наибольший успех имело его сотрудничество с легендой бибопа Диззи Гиллеспи, с которым Лонго играл с конца 1960-х до середины 1980-х годов. Лонго продолжал преподавать и давать концерты до самой смерти.

Пятикратный обладатель премии "Тони", американский драматург Терренс Макнелли умер в больнице во Флориде 24 марта на 82 году жизни из-за осложнений с раком легких, вызванных коронавирусом. Он боролся с онкологической болезнью с 1990-х годов.

Макнелли родился в 1939 году, а в 1964 году поставил свой первый спектакль на грант фонда Рокфеллера. Успех принесли ему пьесы "Риц", "Любовь! Доблесть! Сострадание!", "Мастер-класс", а также мюзиклы "Поцелуй женщины-паука" и "Рэгтайм".

Один из первопроходцев жанра афро-джаз, саксофонист из Камеруна Ману Дибанго умер в возрасте 86 лет в Париже из-за острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. Музыкант умер в больнице, куда был госпитализирован после положительного теста.

Дибанго родился в Камеруне в 1933 году, но уже в 16 лет отправился на пароходе в Марсель. В 1960-х он гастролировал по Европе с группой музыкантов, искавших синтез африканской народной музыки с джазовым звучанием. Их коллектив получил название "L'African Jazz". После тура он сначала отправился в Бельгийское Конго, затем совершил поездку в Камерун. В 1972 году вышел его главный хит-сингл "Soul Makossa", за свою карьеру он работал с такими музыкантами, как Фела Кути, Херби Хэнкок, Билл Ласвелл, Дон Черри и многими другими.

Во вторник, 24 марта стало известно о смерти из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусом артиста Нашома Вудена, известного как дрэг-куин Мона Фуи. Сообщалось, что Вуден обратился в больницу, однако его направили домой в связи с отсутствием ярко выраженных симптомов.

Вуден считается одной из знаковых фигур дрэг-сцены Нью-Йорка. Он начал выступать в конце 1980-х, его активная карьера продлилась до 2018 года. В 1999 году Вуден выпустил дебютный сингл "Flawless" в составе группы The Ones. Песня стала хитом и добралась до седьмой строчки британского хит-парада, позднее ее сэмплировал Джордж Майкл. Композиция была вдохновлена фильмом "Без изъяна", где Нашом появился вместе с Робертом Де Ниро.