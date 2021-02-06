Вентспилс, дембель-рок и танки. Сергей "Чиж" Чиграков переболел Covid-19 и отмечает 60-летие

Отдельно — о технике исполнения. Для меня откровением стал альбом Чижа, посвященный старым песням, которые пели его родители. Они это сделал очень сильно и технично. Я уж не говорю о том, что он играет чуть не на десяти инструментах. И без тупого подражания Западу. Предвижу, мне тут же напомнят о песне "Ты ушла рано утром" — да, это классический квадрат а-ля Black Magic Woman. И что? Такой стандартный минорный блюз есть в кармане у каждого порядочного гитариста в мире. Но на русском-то он не звучал! Так что Чиж — красавец и при этом видно, что хороший человек".

Как будто проведав о лестных характеристиках коллеги, Сергей Чиграков с первых минут общения категорично и по-простому затребовал перейти на "ты" без брудершафта. Грех было отказывать имениннику.

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- Как переживаешь "ковидный" период?

- Этой зимой мы переболели тем самым. Повезло — прошлись по "лайту". Но мне было страшно, потому что оказался дома один на один с этой... штукой.

- Зато теперь, наверное, можно безопасно концертировать?

- Фиг его знает! Говорят, и по второму разу можно зацепить. Да и нет сейчас никаких концертов — все закрыто, все свободны. Никто не рискует что-то организовывать — слишком большие риски: платишь за перелет, бронь, райдер, а потом может все отмениться в последний момент. Так что, 60 лет — ни хрена нет! Сижу тут и последний х...леб без соли доедаю. Шучу. Конечно, у меня есть все, что мне надо, — грех жаловаться.



- В твоем случае можно воспользоваться юбилейным советом Раймонда Паулса, который в интервью Delfi сказал: "Станет не хватать денег — займу у Крутого!". В своей самой популярной песне "О любви"ты так отрекламировал фамилию Игоря Яковлевича, что он пожизненную ренту должен платить… ("Улыбнувшись, ты скажешь: "Как крутой!" Я тебя обниму - ты права.")

- Ха-ха — зачтем за шутку! Но может оно и так.

- В твоей биографии есть очень волнующий для жителей Латвии факт: с 83-го по 85-й год твоя учеба в Ленинградском институте культуры была прервана службой в танковой дивизии под городом Вентспилс. Чем эти годы запомнились?

- Да для меня тогда Латвия ничем не отличалась от Таджикистана — такая же советская республика. В то время ведь никто никого не спрашивал, где хочешь служить. Вот мне и повезло: 98% нашего полка были представителями Таджикистана, Узбекистана и других теплых мест. И лишь два процента - русские, латыши, литовцы и эстонцы. Так и жили.

- Плов - каждый день?

- Честно? Ничего хорошего мы каждый день не ели. Но когда мне выдавали увольнительную, уходил гулять в славный город Вентспилс — там кайфово было. Сам по себе бродил. Преимущественно по кладбищам.

- Где ж еще - Латвия ими славится!

- Совершенно верно! Это было очень красиво — запомнил вашу смерть на всю свою жизнь.

- Википедия пишет, что ты там служил в музыкальной роте.

- Врет. Дело в том, что по музыкальному образованию я был круче начальника музыкальной роты, а он такого вытерпеть не смог. И меня туда никогда не приглашали. Что мне не помешало написать в армии около сотки песен. Более того, скажу тебе, мать, песня "О.К." - которую мы до сих пор с удовольствием играем, была про Вентспилс. ("Позволь мне рассказать о том, как идут дела, новости какие в нашем маленьком городке. Яков бросил пить, его жена вчера родила, Hy а y меня пока, пока все OK.") Требуй себе за эту сенсацию премию от редактора, Крис!



- Спасибо за заботу. Как раз тогда в 1983 году основали Рижский рок-клуб — тебе там не довелось побывать?

- Нет. Я ведь тогда был никто и звать меня было никак. Хотя, скажу я тебе, мать, что когда я после армии приехал домой, меня даже выбрали президентом Дзержинского рок-клуба (Дзержинск - родной город Чигракова, - прим. ред). А единственный человек, которого я знаю из Рижского рок-клуба… подскажи...

— ...Андрей Яхимович, президент Рижского рок-клуба?

- Именно! Конечно же, Андрюха! Вот ему передавай мой нижайший поклон и даже в ноги упади. Андрюха — это да, это настоящий музыкант! Именно он научил меня играть на губной гармошке.

- Сколько с ним дружу - никогда не рассказывал…

- И не расскажет, потому что… Потому что всякий мой приезд в Латвию для меня большой праздник! Вот и у Андрюхи праздник был. Впрочем, на гармошке я толком играть так и не научился. Хреновым учеником оказался.



- Признайся, твоя "визитная карточка" песня "На поле танки грохотали" — тоже из вентспилсской танковой девизии въехала в репертуар? Садились в танк — и "песню, запе-вай!"

- Да ни хрена! Это старая песня, которую еще мой папа пел. А в танк тебе залезть, Крис, не дай бог! Так утрясет, что моментальный оргазм гарантирую...

- Не буду. Нам и без того русские танки в страшных снах снятся... В твоем репертуаре много песен военного времени. Насколько для тебя важна эта тема Победы в войне, по поводу которой у нас в Латвии ломают копья?

- Пусть у вас ломают, а у нас 27 января отмечают День снятия блокады Ленинграда. И вот тебе такой вопрос, Крис, сколько у тебя детей?

- Три дочки.

- Ничего себе! А у меня — четверо: пацанята вокруг бегают — голова кругом от них, старший Миша в больнице реаниматологом работает, а единственная дочь моя Дарья Сергеевна поет со мной… Так вот, вопрос: представь, что ты уходишь на работу, а твоих трех девочек кормить просто нечем, потому что ничего у тебя дома нет — от слова "во-обще" — кого из твоих детей придется съесть первым, чтобы не сдохли от голода все? Вот такие реальные вопросы тогда задавались. И люди мечтали об одном, чтобы они шли на работу и там выдавали паек… Вот в таком городе я живу. И никаких споров на эту тему тут быть не может — это очень серьезно. Почитайте книгу "Этика блокадного Ленинграда" — все поймете. Ну какие тут копья?

- Если открутить на 30 лет назад, то времена твоего покорения рок-сцены и Питера совпали с огромными геополитическими переменами: Советский союз рушился, перестройка, путч, танки, в Латвии — стрельба… Как все это отражалось на твоей жизни и творчестве?

- На самом деле, никак. К тому времени у меня уже была семья — надо было зарабатывать деньги, чтобы ее прокормить. Потому что семья для меня — главное. Все остальное не интересовало. Я не строил из себя великого рокера и не лез на баррикады. Помню, в какой-то момент уехал в большие гастроли по Сибири, а вернулся фактически в другую страну.

- Рок — это все же бунт. И многие музыканты на баррикадах до сих пор.

- У кого-то это так, а мои песни — они вне времени и идеологии. Революционных гимнов никогда не писал. Я — про романтику. Возможно, поэтому на моих концертах всегда были все. Вот как цыганский ансамбль зовут — он уместен везде, для всех и по любому поводу, так и я — из той же серии. И с цыганами мне посчастливилось поработать достаточно — знаю этот труд не понаслышке.

- Романтикам когда было проще — тогда или сейчас?

- Тогда это было модно, а сейчас — фиг знает. Вот приехала бы ты сейчас ко мне, мы бы сразу разобрались, что там сейчас с романтикой. Все бы вопросы сами отпали.

- За последние годы про те рок-времена перемен вышло два фильма - "Лето" и "Цой". Оба встречены рок-тусовкой очень неоднозначно. Многие клялись, что все было не так. А у тебя какие мысли по этому поводу?

- Я как-то не видел ни того, ни другого — неинтересно. Я ведь в этой тусовке не был своим — я приезжий. Успел заскочить в Ленинградский рок-клуб до его распада, даже членский билет где-то валяется, знал и знаю многих музыкантов оттуда — со всеми сложились нормальные отношения, но я всегда был сам по себе.



- Тогда в 90-е многие делали попытки покорить Америку. У тебя таких было две: в 1996-м, чтобы записать "фирменный" клип на песню "Полонез", и в 2004-м, чтобы сыграть с чернокожими блюзовыми музыкантами и дать выступления в легендарных рок-клубах Бостона и Нью-Йорка. Как это было? Почему не пошло дальше?

- Потому что никак было. Не пошла мне Америка. Любопытно — да, но не более того. У них так, у нас — так. Не хуже и не лучше — по-другому. Я туда больше не хочу. Да и не больно-то хотел. Ехал тупо заработать денег — вот и здрасьте, забор покрасьте. Заработал на всю оставшуюся жизнь (смеется).

- Теперь, когда все уже заработано, какие еще остались мечты к 60-летию? Как отмечать будешь?

- Да никак. 60 лет — это седьмой десяток. Вот и все.

- Очень даже красивый возраст. Наш Раймонд Паулс недавно ударно отметил 85 лет — и останавливаться не намерен.

- Уговорила. Выключай уже свое интервью, Крис, и приезжай - отпразднуем!