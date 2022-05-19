Писатель Дмитрий Быков покинул Россию еще прошлой осенью. Тогда кинокритик и телеведущий сообщил, что приостановил проведение лекций, так как улетел преподавать в Америку. Пребывание публициста за границей затянулось, что он сам не знает, когда вернется обратно, пишет Starhit.ru

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Возвращение в родную страну Быков отложил из-за "спецоперации" на Украине, против которой резко выступил. Правда, окончательно оставаться в США писатель не планирует, и сообщил, что обязательно все же вернется домой.

"В России два вида спорта — мечтать уехать и бояться вернуться. Я не боюсь возвращаться... Вернусь, не сомневайтесь! Совершенно не мыслю себе вечного пребывания за границей, хотя здесь жить спокойнее. Тут меньше чувствую себя виноватым..." — сказал Дмитрий Львович, беседуя с украинским журналистом Василием Зверевым.

Ближайшие месяцы публицист точно проведет за рубежом. "Буду тут как минимум до конца следующего семестра. Думаю, радикальные перемены в России произойдут во второй половине текущего года, так что о возращении думаю с надеждой", — добавил 54-летний Быков. "Я вижу огромную усталость от вранья и запретов", – добавил Быков о современном российском обществе. По его мнению, к осени 2022 года начнутся масштабная отмена всех репрессивных законов и выход на свободу политзаключенных.

"Я верю в прекрасную Россию в будущем. Верю, что Россия путинская, напав на Украину, очень сократила срок жизни этого режима, очень ускорила все процессы. В январе я допускал, что при [президенте РФ Владимире] Путине мне придется жить еще очень долго. Сейчас я абсолютно убежден, что при Путине мне остается жить полгода, может быть, меньше", – заявил Быков.