"Везучий… Везучий". Каким был погибший в 37 лет актер Гаспар Ульель

Знаменитый французский актер Гаспар Ульель, катаясь в Альпах, столкнулся с другим лыжником, получив травму головы. Артиста доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

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О творческой карьере Ульеля, его поездках в Россию и роли знаменитого кутюрье Ив Сен-Лорана, рассказывает "Газета.Ru".

В возрасте 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель. Накануне он потерял сознание при столкновении с лыжником, съезжая по трассе на курорте Ля-Розьер (Савойя). Ульель получил серьезную травму головы.

В момент удара, как сообщила прокуратура, он был без шлема. Хотя, как отметила прокурор, наличие защиты "не обязательно изменило бы ситуацию". Второй лыжник не получил серьезных травм. Ульеля госпитализировали на вертолете в больницу Гренобля, но не смогли спасти.

"Это трагическая новость для всего мирового киносообщества и для Франции в частности. В самом деле, он был новым секс-символом Франции в XXI веке. Он был из образованной семьи, элитарной семьи стилистов. Собственно, сыграл стилиста – одного из самых известных кутюрье Ив Сен-Лорана – в одноименном фильме", – отметил в комментарии РЕН ТВ кинокритик Николай Никулин.

Среди знаменитых ролей Ульеля – участие в кинокартинах "Целуй, кого хочешь" (2002), "Заблудшие" (2003), "Последний день" (2004), приквел "Ганнибал: Восхождение" (2007), "Это всего лишь конец света" (2016). В 2005 и 2017 году он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

Foto: Kadrs no filmas

"Мы его помним по роли молодого Ганнибала Лектера и еще увидим в сериале "Лунный рыцарь". Все, что мы можем сделать, чтобы почтить его память, – это смотреть кино с его участием, потому что жизнь актера больше его биологической жизни. Великий актер", – добавил Никулин. Американский мини-сериал "Лунный рыцарь" с Гаспаром Ульелем в одной из главных ролей должен выйти в марте этого года.

Имя Ульеля регулярно появлялось в списках самых привлекательных мужчин. Американский Glamour дважды называл его "Самым сексуальным актером на планете". Кроме того, он был лицом аромата Bleu de Chanel.

"Не думал о карьере, просто развлекался"

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Гаспар Ульель родился в семье стилистов в 1984 году. С детства любил рисовать и мечтал стать режиссером. После окончания лицея начал изучать кинематограф в университете Сен-Дени. На телевизионных экранах он появлялся с 12 лет.

В интервью Elle Ульель отмечал, что его "актерская карьера сложилась просто, без надрыва". "Сначала я дурачился во дворе, развлекал местных детишек. Потом, когда мне исполнилось 11, приятель моей матери порекомендовал меня в агентство по кастингу. И меня взяли", – рассказывал он.