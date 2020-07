View this post on Instagram

Сегодня важный день для нашей семьи, мы долго готовились 💕❤️ Никогда не думали с @chistrus, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поёт, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни. Сегодня состоялась премьера ее песни «Петарда», где мы открыли лицо @lidus_music! У неё есть уже крепкая фан поддержка :) Ещё не армия, но они точно смогут за неё постоять! Мне, как маме, очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И поверьте, так оно и есть! Мы очень разные, но настоящие друзья. Рисованные клипы помогли нам уберечь ее от критики и сравнений, сегодня мы видим, что Лида готова к этому пути. Прошу встретить ее тепло. Это удивительный путь - быть в музыке и создавать ее для людей. ❤️ Вперёд, любимая #ПЕТАРДА, ты знаешь, мы всегда рядом ☀️❤️

