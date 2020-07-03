Старшая дочь российской певицы Натальи Ионовой (Глюк'oZа) пошла по стопам мамы, не только став певицей, но и скрываясь в клипах за образом нарисованной героини по имени Lidus.

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В начале своей карьеры Ионова также стала известной, благодаря рисованным клипам и интриге - до определенного времени публика не знала, кто скрывается за мультяшной девочкой, придуманной Максимом Фадеевым.

Недавно стало известно, что так же делает и 13-летняя Лида - дочь Натальи Ионовой и Александра Чистякова. Как пишет StarHit, девочка уже два года записывает песни с продюсером Денисом Ковальским.

"Прежде всего за этими мультиками мы хотели уберечь дочь от негатива. Плюс изначально не знали, насколько она погрузится в профессию, как ее воспримет аудитория", — пояснила изданию Наталья. Она также рассказала, что дочь играет на фортепиано и гитаре и учится в школе, где в том числе получает и музыкальное образование.

После выхода нового клипа Наталья опубликовала фрагмент видеоролика в своем профиле Instagram, попросив тепло отнестись к творчесту ее дочери.