Старшая дочь российской певицы Натальи Ионовой (Глюк'oZа) пошла по стопам мамы, не только став певицей, но и скрываясь в клипах за образом нарисованной героини по имени Lidus.
В начале своей карьеры Ионова также стала известной, благодаря рисованным клипам и интриге - до определенного времени публика не знала, кто скрывается за мультяшной девочкой, придуманной Максимом Фадеевым.
Недавно стало известно, что так же делает и 13-летняя Лида - дочь Натальи Ионовой и Александра Чистякова. Как пишет StarHit, девочка уже два года записывает песни с продюсером Денисом Ковальским.
"Прежде всего за этими мультиками мы хотели уберечь дочь от негатива. Плюс изначально не знали, насколько она погрузится в профессию, как ее воспримет аудитория", — пояснила изданию Наталья. Она также рассказала, что дочь играет на фортепиано и гитаре и учится в школе, где в том числе получает и музыкальное образование.
После выхода нового клипа Наталья опубликовала фрагмент видеоролика в своем профиле Instagram, попросив тепло отнестись к творчесту ее дочери.
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Сегодня важный день для нашей семьи, мы долго готовились 💕❤️ Никогда не думали с @chistrus, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поёт, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни. Сегодня состоялась премьера ее песни «Петарда», где мы открыли лицо @lidus_music! У неё есть уже крепкая фан поддержка :) Ещё не армия, но они точно смогут за неё постоять! Мне, как маме, очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И поверьте, так оно и есть! Мы очень разные, но настоящие друзья. Рисованные клипы помогли нам уберечь ее от критики и сравнений, сегодня мы видим, что Лида готова к этому пути. Прошу встретить ее тепло. Это удивительный путь - быть в музыке и создавать ее для людей. ❤️ Вперёд, любимая #ПЕТАРДА, ты знаешь, мы всегда рядом ☀️❤️