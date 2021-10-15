ВИДЕО: 51-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлесc для Alexander McQueen

Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для известного модного дома Alexander McQueen.

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51-летняя знаменитость разместила в Instagram короткий ролик, на котором запечатлена топлесс в черных капроновых колготках, украшенных стразами, и туфлях на каблуках. Кэмпбелл снялась, лежа на черно-белом платке с принтом в виде черепов, задрав ноги вверх и прикрыв обнаженную грудь рукой. Известно, что съемка была приурочена к выходу весенне-летней коллекции 2022 года.

В сентябре Наоми Кэмпбелл снялась топлесс для популярной марки нижнего белья Calvin Klein.