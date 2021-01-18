ВИДЕО: Алла Пугачева расплакалась, поздравляя Раймонда Паулса с юбилеем
Foto: Vida Press

Российская звезда эстрады Алла Пугачева приняла участие в онлайн-праздновании 85-летия композитора Раймонда Паулса. В своем поздравлении она отметила его исключительность и даже расплакалась.

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Праздник для юбиляра придумал и воплотил тележурналист Арнис Краузе, который знаком с Паулсом около 20 лет и поддерживает с ним добрые отношения. На виртуальную вечеринку Арнису удалось собрать огромное число людей. Участниками стали родные композитора, а также юные вокалисты ансамбля Dzeguzīte, актеры латвийских театров, сотрудники Латвийского радио и даже Алла Пугачева. Каждый подготовил особое поздравление Маэстро. А 17 января празднование юбилея показал телеканал TV3.

В своем поздравлении Алла Пугачева назвала Паулса уникальным, неповторимым и гениальным. Она также добавила, что благодарна судьбе за встречу с ним. "И остались наши "дети" - наши песни, которые все любят", - сказала певица.

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