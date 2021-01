Американская рэперша Азилия Бэнкс выложила в Instagram видео того, как она откопала останки своего кота и сварила их. Позднее пост был удален, однако ролик появился в Twitter.

"Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона", — написала исполнительница в публикации.

Позднее Бэнкс поделилась в Instagram-сторис снимком с черепом животного. "Почему вы думаете, что я съем мертвого кота, если я с трудом могу съесть мертвую корову? Это называется таксидермия. Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены", — обратилась рэперша к подписчикам. Она вновь назвала своего питомца иконой и добавила, что тот достоин того, чтобы его череп сохранили.

AZEALIA BANKS DUG UP HER DEAD CAT AND COOKED IT... i have no words for 2021 this is not the year pic.twitter.com/Pn11u5uLUt