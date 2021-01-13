AFP/Scanpix
Foto: AFP/Scanpix

Американская рэперша Азилия Бэнкс выложила в Instagram видео того, как она откопала останки своего кота и сварила их. Позднее пост был удален, однако ролик появился в Twitter.

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"Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона", — написала исполнительница в публикации.

Позднее Бэнкс поделилась в Instagram-сторис снимком с черепом животного. "Почему вы думаете, что я съем мертвого кота, если я с трудом могу съесть мертвую корову? Это называется таксидермия. Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены", — обратилась рэперша к подписчикам. Она вновь назвала своего питомца иконой и добавила, что тот достоин того, чтобы его череп сохранили.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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