ВИДЕО: Американский рэпер имплантировал в лоб бриллиант за 24 миллиона
Foto: Reuters/Scanpix

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) имплантировал себе в лоб драгоценный камень стоимостью 24 миллиона долларов. Видео с результатом музыкант опубликовал в Instagram.

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"Красота — это боль", — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года. Вудс утверждал, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая недвижимость и автомобили. Операцию по имплантации камня выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.

Lil Uzi Vert получил всемирное признание после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году его композиция "XO TOUR Llif3" оказалась в десятке лучших песен.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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