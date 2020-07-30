ВИДЕО: Анна Седокова и Янис Тимма раскрыли все секреты своего романа

Бывшвя участница поп-коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма дали откровенное интервью в рамках YouTube-шоу Светланы Бондарчук "Света вокруг света".

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Певица и спортсмен вместе полтора года, и вначале их отношения сопровождались скандальным выяснением отношением между Янисом Тиммой и его женой Саной, публично обвинявшей Седокову в соблазнении ее мужа. Впрочем, теперь уже бывшим супругам все же удалось найти взаимопонимание ради их общего сына. Сейчас Тимма и Седокова готовятся к свадьбе и уже объявили о помолвке.

По словам Седоковой, их знакомство было случайным, и вначале она не хотела сближаться с Янисом, так как была разочарована в мужчинах. Но после общения все же согласилась вместе посмотреть кино. Затем - еще один фильм, и еще. "И больше мы не расставались", - призналась Анна.

Как говорит Тимма, он сразу почувствовал в Седоковой родную душу, как будто знал ее уже очень давно. И вскоре сообщил жене Сане о желании развестись. И тогда об их связи узнали СМИ, однако общественное осуждение не повлияло на их роман.

Янис признает, что пообещал себе поддерживать хорошие отношения с бывшей супругой ради ребенка, хотя это и нелегко.