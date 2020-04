View this post on Instagram

Теперь у меня есть все: и лысый мужчина и новая профессия!😜😂 Главное не грустить на домашке 😅 #сидимдома #стрижка #лысыйикрутой #аннасеменович #позитивщики❤️❤️❤️

