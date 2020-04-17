ВИДЕО: "Банальные ворюги". Пугачеву и Леонтьева обвинили в краже песен

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который в последнее время часто выступает с громкими заявлениями, назвал Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева ворюгами, которые испоганили его песни своим исполнением.

В одной из недавних публикаций в Instagram Разин заявил, что оба исполнителя без разрешения продюсера спели композиции, права на которые принадлежат ему. Более того, по словам Разина, он был в ужасе от того, как они спели эти песни. При этом он подчеркивает, что не получил ни копейки от Пугачевой и Леонтьева.

Продюсер также предложил подписчикам сравнить свое исполнение и двух звезд эстрады, опубликовав видеоролик с записью композиций "А где-то далеко идут дожди" и "Эльдорадо".

"Кто они, пираты XX-XXI века? Я вам отвечу, - написал Разин. - Это Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Многие спрашивают: "Андрей, а когда тобой была записана песня "А где-то далеко идут дожди", которую написал Валерий Разумовский специально для тебя и почему ее потом исполнила Алла Пугачева?" Сегодня я вам даю премьеру этой песни, конечно же в моем исполнении, которая прозвучала в 1997-м году. Действительно, она была написана по моему заказу Валерием Разумовским, и была мною записана в 1997-м году. Конечно, для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению, на "Песне года", что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги и пел ее сам в своем альбоме "Ты одна на всей земле", который я выпустил в 1997 году и заплатил за нее деньги, и стал ее правообладателем. С другой стороны, мне приятно что такие звезды, как Валерий Леонтьев в 1997 году , перепевают мои песни (он перепел мою песню "Эльдорадо", которую мне написал Юра Чернавский в 1990 году и она вошла в мой альбом "Эльдорадо" в моем исполнении, за которую я заплатил бешеные деньги, и также являюсь ее правообладателем). Вот и Алла Борисовна Пугачева перепела мою песню "А где-то далеко идут дожди" ("Дожди") без спроса и получения разрешения. Кстати, ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное - это то, что они - банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришёл в ужас от бездарности исполнения моих песен. Поэтому советую досмотреть эти песни в моем исполнении и в их. А затем вы сами оцените этот плагиат и пиратство от главных пиратов нашей страны".