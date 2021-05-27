ВИДЕО: Без фильтра. Игорь Крутой показал знаменитостей без ретуши

Продюсер Игорь Крутой показал российских звезд эстрады без фотошопа. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором запечатлел знаменитостей при дневном свете без фильтров и ретуши.

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Шоумен поделился кадрами с прошедшего недавно мероприятия, посвященного 50-летию Кристины Орбакайте. Отмечается, что юбилей артистки посетило множество известных представителей российского шоу-бизнеса.

Крутой вел любительскую съемку мероприятия на телефон с руки. В его видео знаменитости предстали такими, какие они есть в действительности. В определенный момент в кадр попала и мать Орбакайте, певица Алла Пугачева, а также исполнитель Филипп Киркоров и телеведущий Максим Галкин.