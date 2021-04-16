ВИДЕО: Бритни Спирс напугала поклонников танцем в бикини

Поклонники американской поп-звезды Бритни Спирс с беспокойством отреагировали на ее пост с танцем в соцсетях.

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Ролик, в котором она танцует и улыбается, Бритни опубликовала в Instagram. В подписи певица также сообщила, что ей очень скучно.

Подписчики обратили внимание на композицию, под которую танцует Спирс - это песня S.O.S французской певицы Индила. "У нее определенно проблемы", - пишут в комментариях поклонники поп-звезды, обращая внимание на текст песни с призывом о помощи.

Известно, что уже несколько лет Бритни Спирс находится под опекунством отца, так как была признана недееспособной и проходила психиатрическое лечение. Поклонники уверены, что певицу держат в неволе и даже подписывали петицию с требованием освободить ее от опекунства.