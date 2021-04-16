ВИДЕО: Бритни Спирс напугала поклонников танцем в бикини
Foto: Privātais arhīvs

Поклонники американской поп-звезды Бритни Спирс с беспокойством отреагировали на ее пост с танцем в соцсетях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ролик, в котором она танцует и улыбается, Бритни опубликовала в Instagram. В подписи певица также сообщила, что ей очень скучно.

Подписчики обратили внимание на композицию, под которую танцует Спирс - это песня S.O.S французской певицы Индила. "У нее определенно проблемы", - пишут в комментариях поклонники поп-звезды, обращая внимание на текст песни с призывом о помощи.

Известно, что уже несколько лет Бритни Спирс находится под опекунством отца, так как была признана недееспособной и проходила психиатрическое лечение. Поклонники уверены, что певицу держат в неволе и даже подписывали петицию с требованием освободить ее от опекунства.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Бритни Спирс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса