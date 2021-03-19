ВИДЕО: Бывшая порнозвезда Саша Грей порадовала россиян своим борщом
Foto: Kadrs no video/YouTube/SashaGrey

Стримерша и писательница Саша Грей, ранее снимавшаяся в порно, опубликовала видео, в котором приготовила борщ. Ролик выложен на ее YouTube-канале. В комментариях россиян восхитило, что американка решила приготовить традиционное блюдо.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Бывшая порнозвезда записала ролик на кухне дома. Для приготовления супа она использовала все стандартные ингредиенты борща, однако совершила несколько изменений и дополнений в процессе приготовления. Например, она решила более мелко нарезать мясо и добавить томатную пасту.

В тарелку с готовым супом она добавила сметану и кориандр. Грей осталась довольна получившимся блюдом. Она отметила, что у супа немного поменялся вкус из-за изменений, внесенных в рецепт. По мнению порнозвезды, борщ стал более нежным.

Грей также рассказала, что очень хотела бы в прикуску к супу нарезать черный хлеб, но посетовала, что в США его крайне тяжело найти. "Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус", — пояснила писательница.

В комментариях многие положительно оценили кулинарные способности Грей и ее выбор супа: "Контент, который мы заслуживаем"; "В тот момент как в кастрюле начало жариться мясо, я понял, что это будет чертовски интересная альтернативная версия борща"; "Смотрел Сашу в 2010-м, смотрю и сейчас!"; "Блин! Скажи мне 10 лет назад, что я буду сидеть на ютубе и смотреть как Саша Грей готовит борщ".

Саша Грей начала карьеру в порно в 18-летнем возрасте. Она становилась победительницей многих престижных в индустрии премий. В 2011 году американка объявила об уходе из порно. С того момента Грей написала несколько книг, а также занималась общественной деятельностью. Она также регулярно проводит игровые стримы на Twitch.

В копилке Грей множество наград порноиндустрии. Она завоевала несколько премий AVN Award, в том числе в категориях "Лучшая секс-сцена с тремя актерами", "Лучшая сцена орального секса" и "Исполнительница года".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США