ВИДЕО: Бывший личный повар Елизаветы II раскрыл рецепт ее любимого десерта

Бывший повар британской королевской семьи раскрыл рецепт любимого лакомства королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail.

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В 1990-е годы Даррен Макгрейди был личным поваром королевы. По его словам, Елизавета II обожает шоколад, поэтому летом, когда она ездила в шотландский замок Балморал, для нее готовили шоколадный мусс с виски.

Макгрейди показал приготовление мусса на видео, опубликованном в YouTube. По его словам, для начала необходимо растопить 170 граммов темного шоколада. В отдельную плошку с чайной ложкой быстрорастворимого кофе добавляется сначала разогретая до кипения вода, а затем две чайные ложки хорошего виски. Получившаяся смесь и пять яичных желтков выливается в растаявший шоколад и тщательно перемешивается. Теперь следует добавить в мусс 295 миллилитров взбитых жирных сливок и яичные белки. Для завершения приготовления блюдо ставят в холодильник на три часа.

По словам Макгрейди, такой десерт идеально подходил для Балморала, поскольку его можно взять с собой на пикник. "Никто не знал, будет ли обед в замке или королева устроит барбекю на холмах, — объясняет он. — Нам приходилось готовиться и к тому, и к другому".

Ранее сообщалось, что во время летнего отдыха в замке Балморал Елизавета II развлекается ловлей летучих мышей. Слуги ловят их сачками, а она подбадривает участников криками.