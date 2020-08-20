ВИДЕО: Чак Норрис пригрозил Лукашенко, и это отнюдь не мем

Голливудская звезда боевиков Чак Норрис обратился к президенту Белоруссии с требованием прекратить происходящее в стране.

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В 25-секундном ролике знаменитый "техасский рейнджер" в крайне неуважительной манере обратился к президенту Белоруссии, пообещав заставить его плакать, если ситуация не улучшится.

"Всем привет! Хочу сказать пару слов Саше, - говорит Норрис, - которого называют "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан". Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. И если ты не прекратишь делать то, что делаешь, я приду в одну из твоих резиденций и заставлю плакать тебя".

Как сообщает London Daily, ролик был опубликован на портале Cameo, где можно заказать приветствия и поздравления от знаменитостей. Видео с Чаком Норрисом стоит около 300 долларов США. Вероятнее всего, его заказал кто-то из активных противников Лукашенко.