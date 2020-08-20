ВИДЕО: Чак Норрис пригрозил Лукашенко, и это отнюдь не мем
Foto: EPA/Scanpix/LETA/Vida Press

Голливудская звезда боевиков Чак Норрис обратился к президенту Белоруссии с требованием прекратить происходящее в стране.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 25-секундном ролике знаменитый "техасский рейнджер" в крайне неуважительной манере обратился к президенту Белоруссии, пообещав заставить его плакать, если ситуация не улучшится.

"Всем привет! Хочу сказать пару слов Саше, - говорит Норрис, - которого называют "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан". Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. И если ты не прекратишь делать то, что делаешь, я приду в одну из твоих резиденций и заставлю плакать тебя".

Как сообщает London Daily, ролик был опубликован на портале Cameo, где можно заказать приветствия и поздравления от знаменитостей. Видео с Чаком Норрисом стоит около 300 долларов США. Вероятнее всего, его заказал кто-то из активных противников Лукашенко.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

51

Source

DELFI Showtime

Tags

Лукашенко Чак Норрис
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?