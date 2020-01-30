ВИДЕО: Держите удар, друзья. Сталлоне показал благородную седину

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне поделился в соцсетях видеороликом с обращением к поклонникам, представ совершенно седым и с бородой.

"Держите удар, друзья. Держите удар", — процитировал актер своего персонажа, боксера Рокки Бальбоа. Он также написал, что иногда просыпается и не хочет ничего делать, просто отдыхать. "Если кто-то говорит, что у него так не бывает, он лжет, - пишет Сталлоне. - Но потом ты начинаешь шевелиться, немного злишься на себя и понимаешь, что достижения даются только ценой усилий".

Подписчикам 73-летнего Сталлоне очень понравился образ актера. Они отметили в комментариях к видео, отметив, что нынешний облик невероятно ему идет - и седина, и аккуратная недлинная борода.

При этом, как сообщают таблоиды, раньше артист в течение многих лет красил волосы в черный и в пепельный цвет.