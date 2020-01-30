ВИДЕО: Держите удар, друзья. Сталлоне показал благородную седину

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне поделился в соцсетях видеороликом с обращением к поклонникам, представ совершенно седым и с бородой.
"Держите удар, друзья. Держите удар", — процитировал актер своего персонажа, боксера Рокки Бальбоа. Он также написал, что иногда просыпается и не хочет ничего делать, просто отдыхать. "Если кто-то говорит, что у него так не бывает, он лжет, - пишет Сталлоне. - Но потом ты начинаешь шевелиться, немного злишься на себя и понимаешь, что достижения даются только ценой усилий".
Подписчикам 73-летнего Сталлоне очень понравился образ актера. Они отметили в комментариях к видео, отметив, что нынешний облик невероятно ему идет - и седина, и аккуратная недлинная борода.
При этом, как сообщают таблоиды, раньше артист в течение многих лет красил волосы в черный и в пепельный цвет.
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Sometimes I wake up I feel like doing nothing. Just relaxing. Just very true. If anyone says different, they're lying - it's human nature. Then you roll over, get a little mad at yourself, and realize to get anywhere you've got to make a deposit in the GOAL BANK. So, I'll go back to my favorite phrase and do it!! #KeepPunching