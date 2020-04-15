ВИДЕО: Дети чуть не довели Аллу Пугачеву до слез в день рождения
Foto: Privātais arhīvs

15 апреля Алла Пугачева отмечает 71-летие.

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Близнецы Гарри и Лиза - дети певицы и юмориста Максима Галкина - к маминому празднику подготовились весьма основательно. Утром они встретили Аллу в кухне с шариками, букетами, собственноручно украшенным тортом со свечками и стихотворением. Пугачева в ответ почти расплакалась, растроганная поздравлением семьи.

Видео поздравления и подготовки к нему в социальных сетях опубликовал Макисм Галкин. "С днем рождения, любимая", - подписал он ролик.

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С днём рождения, любимая!

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Apr 15, 2020 at 12:30am PDT

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