ВИДЕО: Дети чуть не довели Аллу Пугачеву до слез в день рождения

15 апреля Алла Пугачева отмечает 71-летие.

Близнецы Гарри и Лиза - дети певицы и юмориста Максима Галкина - к маминому празднику подготовились весьма основательно. Утром они встретили Аллу в кухне с шариками, букетами, собственноручно украшенным тортом со свечками и стихотворением. Пугачева в ответ почти расплакалась, растроганная поздравлением семьи.

Видео поздравления и подготовки к нему в социальных сетях опубликовал Макисм Галкин. "С днем рождения, любимая", - подписал он ролик.