Похоже, что ребенок, который скоро родится у певицы Кэти Перри, доставит родителям немало хлопот.

По крайней мере, так в шутку преположила сама поп-звезда, опубликовавшая в соцсетях видео ультразвукового обследования, где отчетливо видно непристойный жест. "Когда твоя дочь показывает средний палец из утробы, ты понимаешь, что попал", — написала 35-летняя Перри.

Напомним, о своей беременности Кэти сообщила в марте этого года, выпустив песню Never Worn White. Текст песни посвящен отношениям певицы и ее 43-летнего возлюбленного, актера Орландо Блума - Кэти поет от лица девушки, которая впервые выходит замуж и делится своими переживаниями с любимым. В финале видео Перри предстала в полупрозрачной одежде с отчетливо заметным животиком.

По словам поп-звезды, беременность была ее самым долго хранимым секретом в жизни, который она в конце концов раскрыла лучшим для себя способом - песней.

Кэти Перри и Орландо Блум вместе с 2016 года - пара познакомилась на премии "Золотой глобус". Через год они расстались, однако позже возобновили роман и обручились. Свадьбу планировали провести этим летом в Японии, но отменили из-за вспышки коронавируса. "Все было готово, были приглашены 150 гостей. Кэти была очень взволнованна, что беременная пойдет к алтарю. Они оба были так воодушевлены, что удалось разобраться со всеми мелочами, но все пришлось поставить на паузу", — ранее делился с таблоидами инсайдер.

Для звезды "Пиратов Карибского моря" будущий ребенок станет вторым по счету. От союза с моделью Мирандой Керр актер воспитывает сына Флинна. Для Перри девочка станет первым ребенком.