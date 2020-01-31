ВИДЕО: Джокер одобряет. Пранкеры Вован и Лексус разыграли голливудскую кинозвезду

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Молодые люди от имени 17-летней защитницы окружающей среды и ее отца Сванте Тунберга предложили звезде "Джокера" принять участие в кампании "Звезды спасут Землю", направленную на защиту прав животных в сельском хозяйстве. Фениксу розыгрыш понравился.

"Я планирую запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю", это будет моя коллаборация с известными людьми… Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве. Этот вопрос для нас жизненно важен", — сказала актеру "Грета".

Позднее Кузнецов пояснил, что роль Тунберг сыграла их знакомая, а голосом отца экоактивистки говорил Столяров, передает РИА "Новости".

Также в разговоре участвовала невеста Феникса актриса Руни Мара, которую он привлек к обсуждению важной проблемы. Внимательно выслушав пранкеров, они пообещали принять участие в кампании и оказать активистам любую возможную помощь.

"Ребята, вы проделали такую потрясающую работу, привлекая внимание к этим вопросам, и нам хочется услышать, как именно мы можем принять участие", — сказал Феникс.

Его невеста также поддержала идею создания движения в защиту прав животных, использующихся в сельском хозяйстве, согласившись с тем, что этой теме уделяется недостаточно внимания. На этом серьезная часть разговора завершилась, и "Грета" спросила у Феникса, выйдет ли новая часть "Джокера", в которой она не отказалась бы сыграть "маленькую роль". Актер громко рассмеялся и сказал, что сценарий продолжения еще не написан, но создателям фильма действительно понравились его персонажи.

"Мы это обсуждали с Руни: я бы хотел, чтобы она снялась в продолжении. Ну и насчет тебя — это хорошая идея. Если мы что-то будем делать, я обязательно буду о тебе помнить", — пообещал Феникс.

Далее девушка-пранкер призналась, что хотела бы исполнить роль Харли Квин, потому что ей иногда хочется "взять бейсбольную биту и избить всех политиков, которые думают, что они очень умные, но при этом делают очень плохие вещи". Актер снова рассмеялся, назвал это предложение потрясающим и заявил, что обязательно расскажет об этом режиссеру. Далее в разговор включился "папа" Тунберг, пожелавший рассказать занимательную историю об актере Джареде Лето, сыгравшем Джокера в "Отряде самоубийц".

"В октябре этого года в рамках кампании "Звезды спасут Землю" мы встречались с Джаредом Лето. Речь зашла о вашем фильме, и Грета похвалила вашу роль. Но мистер Лето вдруг изменился в лице и 20 минут пытался доказать нам, что он хороший актер и он лучший Джокер. Он сильно возмущался тем, почему люди не осознают размах его таланта. Мы были смущены, а он настаивал на том, что он — единственный Джокер, а остальные — так, подделка. А потом начал хохотать и плясать, как клоун. Мы не понимали, что происходит, а его менеджер вызвал "скорую". Нам кажется, ему нужна помощь", — поделился пранкер.

По словам Феникса, Лето является хорошим актером, но его поведение вызывает жалость. Далее "Грета" попросила знаменитость рассмеяться, как его герой в фильме "Джокер".

"Я уже и забыл, как это делается. Так смеяться было непросто, я очень долго настраивался. Я очень хочу тебя порадовать, но не думаю, что снова смогу", — сказал Феникс.

Когда "отец" Тунберг попытался повторить смех Джокера, девушка-пранкер назвала его плохим актером, после чего на другом конце провода раздались выстрелы. Только тогда Феникс и Мара поняли, что это пранк, который назвали "великолепным". Актер похвалил пранкеров за то, что сумели его рассмешить, и заявил, что это было "круто и весело".

На основе аудиозаписи телефонного разговора с Фениксом блогеры сделали мультфильм и опубликовали его на своем YouTube-канале в двух версиях - оригинал на английском и с переводом на русский в озвучке Гоблина (Дмитрий Пучков).