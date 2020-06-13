ВИДЕО: Ефремов впервые обратился к семье погибшего в ДТП Захарова

Михаил Ефремов, ставший виновником аварии на Смоленской площади, пообещал помочь "всеми средствами" семье погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия Сергея Захарова. Российский актер в пятницу, 12 июня, - через четыре дня после трагедии - впервые обратился к родственникам Захарова и попросил у них прощения. Видеозапись размещена на канале в YouTube "Гражданин поэт".

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Свое предложение оказать материальную помощь артист назвал "не попыткой откупиться, а попыткой искупить". "Непростительно садиться по пьянке за руль", - признал он.

Ефремов добавил, что не будет использовать имеющийся у него как у заслуженного артиста РФ ресурс, чтобы избежать предусмотренного по закону наказания. "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь", - заверил он.

Между тем адвокат семьи погибшего Александр Добровинский ранее говорил, что родственники не примут денег от актера. Финансовые выплаты возможны, только если соответствующее решение примет суд.

Дочь Ефремова принесла извинения родственникам погибшего в ДТП

Дочь актера Анна Мария также попросила прощения у семьи Сергея Захарова. Она сделала это в интервью с изданием Wonderzine. "Я приношу соболезнования и искренние извинения", - сказала дочь Ефремова, признавшись, что ей очень тяжело найти правильные слова.

По словам Анны Марии, она пыталась связаться с семьей Захарова, но ей это не удалось.

Михаил Ефремов - под домашним арестом

В отношении Михаила Ефремова изначально было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже статью переквалифицировали на более тяжелую (деяние, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Вечером 8 июня актер стал виновником аварии на Смоленской площади. На своем джипе Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром 9 июня 57-летний водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной потери крови. Сергей Захаров работал курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя и следов наркотиков в крови. После этого он был отпущен под подписку о невыезде и позднее помещен под домашний арест. Следствие также возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков Ефремову неустановленными лицами.