ВИДЕО: Gangnam Style от Ельцина и "робот" Терезы Мэй. Составлен рейтинг танцующих политиков

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Зачастую главы государств и правительств используют официальные зарубежные поездки, конференции или предвыборную кампанию, чтобы продемонстрировать свои танцевальные способности — или же их отсутствие. Издание Politico оценило танцевальные навыки политических лидеров - от лучших до самых неуклюжих.
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